L’Albero di Natale più grande della Basilicata celebra i suoi primi 20 anni. Accensione domani sera a Tito con il comico Giovanni Cacioppo

Aspettando l’Albero – Spettacolo teatrale di Giovanni Cacioppo, giovedì 7 dicembre, “Centro per la Creatività Cecilia”

L’Albero di Natale più grande della Basilicata celebra i suoi primi 20 anni. Per l’occasione, giovedì 7 dicembre 2023, alle ore 20, al “Centro per la Creatività Cecilia” di Tito, si terrà lo spettacolo teatrale di Giovanni Cacioppo. Cabarettista, comico, attore e conduttore televisivo, Cacioppo porterà in scena il suo talento con uno spettacolo coinvolgente, che parla delle differenze tra Nord e Sud e di come si sia trasformata la società con l’avvento dei social network e, soprattutto, dopo la pandemia da Covid-19.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Edicola Laurino in via Roma, a Tito, o telefonando al numero 3472327158.