I Mercatini pronti ad animare il Natale a Balvano e Castelgrande. Al via dall’8 dicembre

Iniziano a vestirsi a festa e si respira già aria natalizia nei comuni lucani per queste festività. Organizzazione in corso a Balvano e Castelgrande per la realizzazione dei “Mercatini di Natale” nel periodo più magico dell’anno che è ormai alle porte.

A Castelgrande – fa sapere la Pro Loco – il Natale torna ad essere gioioso e partecipativo. L’associazione, con il patrocinio del Comune, organizza la seconda edizione dei Mercatini, che offriranno tante idee regalo e specialità gastronomiche, piccoli tesori da scovare ed assaporare. “Lasciarsi incantare da questa atmosfera è facilissimo e bellissimo, è un po’ come andare a trovare la nonna la domenica mattina: dimenticate la fretta!”, commenta Michele Carnevale della Pro Loco. L’ appuntamento è previsto per l’8 e il 9 dicembre nella centralissima piazza Unicef.

Stesso clima di festa si respira a Balvano, dove la Pro Loco sta organizzando i Mercatini, che si svolgeranno l’8, 9 e 10 dicembre e animeranno il centro abitato. “Sullo sfondo di addobbi, luci e atmosfera natalizia – fa sapere la Pro Loco – si potrà assistere ad animazioni varie e manifestazioni per tutta la famiglia”. Dalle bande tradizionali, agli zampognari, animazioni per i più piccoli, e non mancheranno i ragazzi del corso di organetto del posto. “Potrete gustare prelibatezze della tradizione e non solo. Artigiani con lavorazioni sul legno, oggettistica di Natale e tanto altro”, è l’invito della Pro Loco.

Di seguito, le locandine dettagliate dei Mercatini a Castelgrande e Balvano. Altri mercatini sono in programma anche a Vietri di Potenza, il prossimo 23 dicembre, all’interno della prima edizione di Tipica Christmas Edition.

Claudio Buono