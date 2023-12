Gratta e Vinci 2023: esce il Nuovo 15X online

Il 2023 sta per concludersi e, per quanto riguarda il mondo dei Gratta e Vinci, anche questo anno ha regalato diverse nuove uscite agli appassionati; a partire dal mese di gennaio, infatti, sono stati numerose le proposte sia in versione classica (cartacea) che digitale (modalità di gioco online); si ricordano solo a mo’ di esempio le uscite “La Grande Occasione”, “Colpo Ricco”, “Hex Breaker” e “New Turista per Sempre”.

Dopo il mese di ottobre, anche quello di novembre regala novità e si spera che gli appassionati possano godersi le vincite al Nuovo 15X, la nuova proposta disponibile in formato cartaceo e online. Cerchiamo quindi di scoprire come funziona questa freschissima lotteria a estrazione istantanea.

Nuovo 15X online: la novità di fine novembre 2023

Il Nuovo 15X è una proposta “Multiplier” ovvero che prevede la presenza dei cosiddetti “moltiplicatori”, la funzionalità che offre ai giocatori la possibilità di aumentare un’eventuale vincita attraverso la moltiplicazione del premio. La funzione “moltiplicatore” è disponibile in molte proposte di Gratta e Vinci, ma non in tutti. Di seguito si illustrano le modalità di gioco.

Nuovo 15X presenta due sezioni: “NUMERI VINCENTI” e “I TUOI NUMERI”. Per prima cosa si devono scoprire nella sezione “NUMERI VINCENTI” sia i 4 numeri nascosti dall’immagine di una moneta con il simbolo € sia il numero celato da un’immagine di un cerchio con la scritta Bonus X5.

Si devono poi scoprire i 10 numeri che si trovano nella sezione “I TUOI NUMERI” e che sono celati dall’immagine di un blocchetto di banconote.

Se nella sezione “I TUOI NUMERI” sono presenti, una o più volte, uno o più numeri vincenti si ha diritto al premio o alla somma dei premi corrispondenti. Se in questa sezione è presente anche il numero Bonus X5 si vincerà il premio corrispondente moltiplicato per 5.

Nel caso in cui, sempre nella sezione “I TUOI NUMERI”, sia presente il simbolo 2X, 5X, 10X o 15X si vincerà 2, 5, 10 o 15 volte il premio corrispondente.

Nuovo 15X: le possibili vincite

Il Nuovo 15X ha un prezzo di 3€. La vincita massima prevista ammonta a 200.000€. Altri premi previsti partano da 3€, 5€, 10€, 15€, 30€, 50€, 75€, 100€, 150€, 300€, 500€, 1.000€, 1.500€, 3.000€ e 20.000€.

Come si vede alcuni premi sono particolarmente consistenti; ovviamente bisogna sperare nella buona sorte, come nel caso della recente vincita milionaria con un altro Gratta e Vinci realizzata a Potenza e coloro che abitano in questa città e vogliono provare a imitare il fortunato vincitore possono cliccare sul seguente link per scoprire dove poter comprare Gratta e Vinci di un tipo o di un altro.

A quest’ultimo proposito si ricorda che i Gratta e Vinci possono essere acquistati presso bar, tabaccai, edicole, Autogrill nonché presso tutti i rivenditori autorizzati che espongono il marchio distintivo.

Per quanto riguarda i Gratta e Vinci online, è necessario disporre di un conto di gioco sul sito Grattaevincionline.it o su un altro dei rivenditori autorizzati da ADM. Disponendo del conto di gioco è sufficiente selezionare il Gratta e Vinci a cui si desidera giocare e seguire le istruzioni. Al termine della giocata, l’esito sarà mostrato sulla schermata.