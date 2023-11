Furti nel Potentino, ladri colpiscono a Tito Scalo e portano via una Jeep Renegade

Ancora ladri in azione nel Potentino. E questa volta, a pochi giorni di distanza da altri furti, a essere colpito è il territorio di Tito. Presumibilmente tra le ore 21 e la mezzanotte di ieri, è stata rubata un auto a Tito Scalo, in via Caduti di Nassyria (nei pressi della farmacia). I ladri sono riusciti a rubare una Jeep Renegade (targa FR 417 CS). I proprietari dell’auto si sono accorti dell’assenza dell’automobile e hanno immediatamente allertato il 112 per denunciare l’accaduto.

L’auto, stando alle prime indagini, sarebbe stata vista transitare sul territorio del nocerino, nel salernitano, a velocità sostenuta.

I proprietari chiedono di divulgare il più possibile la foto dell’auto e la targa, al fine di allertare le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento.

Claudio Buono