Sanremo, prestigioso incarico per un lucano. Giuseppe Grande alla direzione del Village

Mancano pochi mesi al Festival di Sanremo e la città si prepara per l’evento musicale più importante d’Italia. Anche quest’anno sarà protagonista “Il Villaggio del Festival”, presso il parco di Villa Ormond, punto di riferimento per cantanti, istituzioni, associazioni, studenti, aziende, dove tra interviste, attività, e tanto altro, si potrà respirare l’aria festivaliera. La direzione del Village è stata affidata a Giuseppe Grande, creativo lucano, presente a Sanremo dal 2016, che nel corso degli anni si è distinto con iniziative che hanno trovato parole di elogio della critica. Per questo motivo il lucano è stato nominato anche direttore di un progetto che vedrà coinvolte piazza Borea D’Olmo, piazza Sardi, piazza Bresca, piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli), durante il periodo natalizio e nella settimana del Festival. La nomina viene da Confcommercio con l’avallo del Comune di Sanremo. Le piazze si animeranno di colori luminosi.

Il progetto di illuminotecnica avrà il compito di valorizzare le facciate dei palazzi, le piante, i monumenti storici, per svelare la bellezza di angoli della città creando un effetto magico, che si presterà agli scatti, ai video dei cittadini e dei tanti turisti. Inoltre per il periodo natalizio il Comune di Sanremo ha programmato una serie di iniziative tra cui il taglio del nastro previsto l’otto dicembre con l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Al teatro Ariston, il concerto di Cristina D’Avena allieterà i tanti ospiti e bimbi che saranno presenti. Il 31 dicembre sarà la volta di RDS Radio dimensione Suono, che a Pian di Nave animerà il Capodanno con attività ed esibizioni musicali.