Furti, auto rubata a Vietri di Potenza ritrovata a Pontecagnano. Ad Auletta i Carabinieri arrestano banda di ladri

E’ stata ritrovata a Pontecagnano la Fiat Seicento rubata nella notte tra il 16 e 17 novembre scorso a Vietri di Potenza, ai danni di una famiglia residente in contrada Folpone, nella zona situata sopra il Convento. Quella di dieci giorni fa è stata una notte di incubo per tutta l’area, con i ladri che riuscirono a colpire in sei abitazioni, riuscendo a portare via decespugliatori, battitori per olive, motoseghe, motori di motozappa, olio di oliva e tanto altro. L’auto è stata ritrovata ieri mattina dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano, che – segnalata tra quelle rubate da parte dei Carabinieri di Vietri di Potenza – l’hanno rinvenuta parcheggiata nell’area destinata ai parcheggi nella zona dove si svolge il mercato.

L’auto è stata ritrovata in ottime condizioni, senza alcun danno, chiusa. Quasi certamente, è stata utilizzata dai malviventi per fuggire visto che gli altri mezzi in loro possesso, quasi certamente, erano già pieni della refurtiva e quindi senza alcun spazio per loro. Nessun rinvenimento per quanto riguarda la refurtiva, di valore.

Intanto, è notizia delle ultime ore che all’alba di oggi, nella vicina Auletta, centro del salernitano ai confini con la Basilicata, sono stati arrestati quattro ladri. Tutti italiani, di Battipaglia, hanno tentato di rubare in una officina verso le ore 5 di questa mattina. Grazie al sistema di allarme, sono stati subito raggiunti dai proprietari e dai Carabinieri giunti immediatamente sul posto dopo la chiamata di emergenza al 112. Hanno tentato la fuga a bordo di un auto, imboccando un vicolo cieco e senza uscita. Così, sono stati bloccati e tratti in arresto. Domani saranno processati per direttissima al Tribunale di Salerno.

Claudio Buono