Tre produttori lucani entrano nel tempio di “Wine Spectator”, nelle 131 migliori cantine italiane

Tre produttori lucani entrano nel tempio di “Wine Spectator”. La prestigiosa rivista americana ha presentato al Forum Wine2Wine di Verona la classifica delle 131 migliori cantine italiane. Tre etichette – D’Angelo, Elena Fucci, Grifalco – tengono alto il nome della Basilicata, anche oltreoceano. E tre cantina non sono poche, considerato che la vicina Puglia ne vanta due, due anche la Sardegna, cinque Friuli e Trentino. A contare dunque non sono i numeri ma la qualità. Ed è proprio la qualità, unita alla diversità dei vini, ad essere protagonista in “Opera Wine 2024”. Un mosaico vitivinicolo – nazionale e locale – in continuo mutamento.

Fonte: IVL24.it