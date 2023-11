In uscita domani “Forse Forse”, il nuovo singolo dell’artista lucano M.E.R.L.O.T.

In uscita venerdì 17 novembre su tutte le piattaforme digitali e distribuito da ADA Music Italy, “Forse Forse”, è il nuovo singolo di M.E.R.L.O.T, l’artista lucano da 30 milioni di streams che, dopo aver portato live i suoi successi sui palchi dei festival estivi italiani e aver recentemente collaborato con piazzabologna nel loro singolo “MADAME”, è pronto a tornare sulla scena con nuovo struggente brano.

“Mi manca sorridere dentro

Mi mancano le tue labbra

Forse domani mi sveglierò

Uso un po’ troppi forse

Ti giuro partirò già le valigie pronte

Senza di te

Forse sarò più forte

Forse forse…”

A proposito di “Forse Forse”, M.E.R.L.O.T, classe 1998 di Grassano, dichiara: “Ho voluto descrivere la sensazione di quasi rassegnazione che si prova quando si capisce che è meglio lasciare andare una persona per quanto possa fare male. Allo stesso tempo, però, nel brano si sente l’esigenza di risollevarsi e di scoprire meglio se stessi anche da soli.”

“Forse Forse”, prodotto da Novecento (Giovanni Zanaroli) e scritto dallo stesso M.E.R.L.O.T, parla di distacco, sogni e mancanze. Una power ballad dal sapore nostalgico, dove i richiami all’amore che fu sono onnipresenti; è un rincorrersi senza mai trovarsi, interrogativi che si annidano nelle pieghe della memoria, è la voglia di riscoprirsi più forti soli. Il pezzo è uno scontro tra rassegnazione e accettazione, tra il sentirsi illusi e il lasciare andare. Un filo di speranza aleggia nelle strofe, in contrasto con la consapevolezza dell’amore destinato a scomparire come “granelli in un filo di luce che non puoi mai toccare”. Anche se all’apparenza può sembrare una sconfitta, la sana arte di mettere al primo posto se stessi dopo la fine di una relazione è la chiave della felicità.