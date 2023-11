Genti e paesaggi, il 18 novembre la presentazione del volume “Il volto di Tito”

“Il volto di Tito” è il titolo del volume sulle genti e paesaggi di Tito che verrà presentato il prossimo 18 novembre, alle ore 17:30, nella sala convegni “Don Domenico Scavone”. Un volume che testimonia l’importante senso di appartenenza e di identità della comunità titese, curato da Isa Salvia (autrice dei testi) e Michele Luongo (autore delle fotografie)

All’evento parteciperanno il sindaco Graziano Scavone, l’assessore Fabio Laurino, Alfonso Pascale, Isa Salvia (presidente associazione culturale Donne 99), Michele Luongo (autore delle fotografie del volume), Guglielmo Fiore (Fototeca storica titese). La presentazione del volume sarà moderata da Giusy Laurino, assessore del Comune di Tito, e sarà allietata dagli intermezzi musicali di due artisti titesi, Chiara D’Auria e Vito Laurino.

“Descrivere la comunità che si ha l’onore di rappresentare – dichiara l’assessore Fabio Laurino – è compito arduo. Si può facilmente scivolare nell’autocelebrazione. Per non cadere negli stereotipi e nella retorica abbiamo ritenuto di realizzare un progetto editoriale che raccontasse la comunità titese attraverso gli scatti di Michele Luongo ed i versi di Isa Salvia, nostri eccelsi concittadini che con il proprio talento rafforzano e promuovono da sempre l’identità titese. Si è preferito far parlare i volti delle nostre genti, consegnare alle loro espressioni i momenti, i paesaggi, gli angoli, i riti e le tradizioni che raccontano una grande comunità, legata al suo passato ma aperta ai cambiamenti sociali e culturali”.