Ladri in azione a Satriano di Lucania. Tre i furti messi a segno

Ladri in azione a Satriano di Lucania. Tornano a farsi sentire i malviventi, che nel tardo pomeriggio hanno messo a segno tre colpi nella cittadina Satrianese. Prima in via Nazionale nelle vicinanze della scuola elementare, poi in via Diocesi di Satriano, poco fuori dal centro abitato. I ladri hanno agito verso le ore 18, approfittando della momentanea uscita dei proprietari, fuori casa per alcuni servizi. Nelle tre abitazioni hanno portato via oggetti preziosi come oro e argento, e anche alcuni orologi, mettendo tutto a soqquadro. Non hanno invece preferito altri oggetti di valore come computer. I ladri hanno fatto poi perdere immediatamente le tracce. Sono stati allertati i Carabinieri intervenuti sul posto. I ladri potrebbero essere passati anche sotto alcune telecamere. La preoccupazione sul territorio inizia a farsi più viva, dal momento che nei giorni scorsi altri furti sono stati registrati nella Val D’Agri a Moliterno e Sarconi e una settimana da anche a Picerno.

Claudio Buono

Alcune foto dei furti a Satriano