PNRR, l’Ospedale San Carlo si “rinnova”. Acquistati angiografi, ecografi, tomografi e altre apparecchiature di ultima generazione

Pnrr, Spera e Fanelli: “L’Aor San Carlo di Potenza completa gli interventi previsti nel Pnrr”

“L’Aor San Carlo ha completato, con encomiabile celerità, gli interventi di innovazione tecnologica inclusi nella Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. Lo annuncia il direttore generale dell’Aor San Carlo di Potenza Giuseppe Spera, che precisa come sia stato “realizzato in tempi assolutamente contenuti un investimento complessivo di quasi 4 milioni e mezzo di euro”. “In particolare- ha aggiunto il direttore- sono stati acquisiti angiografi, ecografi, tomografi e molte altre apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, nella disponibilità dei nostri professionisti per garantire il giusto livello di prestazioni in una grande realtà ospedaliera qual è l’Aor San Carlo”.

Nell’occasione, il Dg Spera ha ringraziato gli uffici amministrativi competenti per aver tempestivamente attivato tutte le procedure finalizzate a dare concretezza al massiccio programma.

“I cinque ospedali dell’Azienda necessitavano da tempo di un ammodernamento tecnologico e le risorse del Pnrr – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli- messe a disposizione dal ministero della Salute, hanno consentito di fornire una adeguata risposta nell’ottica del miglioramento ed ampliamento dell’offerta ospedaliera rivolta ai cittadini delle comunità locali ed extraregionali. Stiamo portando avanti con successo tutti gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -ha aggiunto l’assessore- e questo lo si deve al lavoro sinergico ed instancabile degli uffici regionali e delle direzioni generali delle aziende sanitarie lucane. Continuiamo su questa strada per raggiungere sempre più obiettivi significativi per i nostri cittadini”.