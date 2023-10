Il Maestro Francesco Scarcella torna a Potenza. Sabato 28 ottobre il concerto nella Chiesa Beata Vergine del Rosario

Concerto d’organo a Potenza M° Francesco Scarcella e mostra d’arte sacra

Sabato 28 ottobre ritorna in Basilicata il M° Francesco Scarcella, noto organista, per un concerto che terrà a Potenza, presso la Chiesa Beata Vergine del Rosario (Rione Betlemme), alle ore 20.00, ospite della Fondazione Accademia Ducale centro studi musicali, nell’ambito della Stagione concertistica 2023 “I nuovi fiori dell’Accademia” riconosciuta dal Ministero della Cultura. La direzione artistica è del M° Giuseppe D’Amico.

Il ricco programma prevede musiche di grandi autori che hanno scritto per questo strumento quali Bach, Buxtehude, Bellini, Donizetti, Bossi, Lefebure-Wely, Franck.

Il M° Scarcella, salentino, ha compiuto gli studi d’Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, Musica Corale e Direzione di Coro al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, Strumentazione per Banda al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli. Prepolifonia, Clavicembalo, Direzione d’orchestra e Composizione al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. Clavicembalo, Fortepiano e Pianoforte al Royal College of Music di Londra. Da decenni promuove la riscoperta la salvaguardia ed il recupero del patrimonio organario e del repertorio organistico della Puglia. E’ Ispettore Onorario per gli Organi Storici del Ministero della Cultura presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Parallelamente all’attività concertistica affianca quella di compositore e revisore, pubblicando per Ars Publica. È fondatore e direttore artistico del Festival Organistico del Salento.

Ulteriore stimolo artistico è rappresentato da una mostra d’arte sacra, appositamente realizzata per l’evento, con dipinti che saranno esposti durante il concerto, a cura degli artisti Luciana Cammarota, Sarah Di Iorio, Carmelo Paradiso, Rocco Santacroce, Emma R. Santangelo.

«Nel mese di ottobre, che la Chiesa dedica al Rosario mariano, la mostra è dedicata a Maria “Auxilium christianorum” – spiega la curatrice e critica d’arte Grazia Pastore – Gli autori delle opere hanno rappresentato la figura della Beata Vergine nella riflessione estetica e catechetica del rapporto tra la bellezza dell’arte e l’annuncio cristiano, non tralasciando la loro personale esperienza di fede».