Lavoro, a Vietri di Potenza al via il 6 novembre il concorso per l’assunzione di due operai al Comune. Un centinaio gli ammessi alle prove

È in programma il prossimo 6 novembre la prima prova per il concorso pubblico per l’assunzione, presso il Comune di Vietri di Potenza, di n.° 2 unità con profilo di operatore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Nei giorni scorsi, infatti, gli uffici preposti del Comune, come comunicato dal Sindaco Christian Giordano, hanno proceduto alla pubblicazione del calendario delle prove per il concorso per categoria professionale B, posizione economica B1.

Le prove del concorso si terranno a Vietri di Potenza presso il Palazzetto dello Sport in contrada Santa Domenica secondo il seguente calendario: test preselettivo lunedì 6 novembre alle ore 15 (tempo concesso: 45 minuti), prova pratica attitudinale lunedì 13 novembre alle ore 11, prova orale mercoledì 22 novembre alle ore 15. Saranno circa un centinaio le persone che parteciperanno al concorso, dopo essere stati ammessi in seguito alla risposta al concorso pubblico diramato dall’Ente nei mesi scorsi.

“L’amministrazione comunale di Vietri di Potenza – ha dichiarato il Sindaco Christian Giordano – continua con il rinnovo del personale dell’Ente, espletando tutti i concorsi e mettendo al centro il capitale umano su cui si conta molto. È importante per il Comune avere a disposizione delle competenze specifiche capaci di garantire dei servizi adeguati all’Ente e ai cittadini. Questa è per noi una stagione di rinnovamento e di concorsi. Basti pensare che da anni non si tenevano concorsi nel nostro Comune. Dal nostro insediamento, in sei anni, è questo il terzo concorso pubblico: in precedenza già sette gli assunti al Comune. Con una ampia partecipazione di candidati provenienti da diverse regioni”. “A tutti – ha concluso il primo cittadino – un forte in bocca al lupo per la prima prova del 6 novembre”.

Si ricorda ai candidati che dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità. La mancata presentazione, per qualsiasi causa, nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta rinuncia a partecipare al concorso.