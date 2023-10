Moliterno, senza esito le ricerche dell’uomo scomparso. Famiglia e Comune diramano la sua foto

Sono ancora senza esito a Moliterno le ricerche condotte nella zona boscosa tra le località Sorgituro, San Giovanni a Maglie e Papa Nicola, dove è stata rinvenuta l’automobile di Rocco Iacovino, 80 anni, di Moliterno. Rocco è uscito di casa nella mattinata di giovedì ottobre, da allora non si hanno più sue notizie. In accordo con la famiglia, il Comune di Moliterno ha diffuso la foto dell’uomo di cui non si hanno notizie. Se qualcuno avesse incontrato o visto Rocco Iacovino in questi giorni (dalla mattina del 19) deve contattare con urgenza i Carabinieri. La zona in cui è stata ritrovata la sua macchina è nelle aree rurali di Moliterno, lungo la SP 19 che collega il territorio di Moliterno a quello di Lagonegro (via del Sirino) e Lauria. Rocco era solito recarsi in una sua casa di campagna in c.da Visciglieta al confine tra i comuni di Moliterno e Sarconi.