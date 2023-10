Catturano, prendono a sassate un’oca ai Laghi di Monticchio e postano video sui social. Individuati e denunciati tre ragazzi

E’ bastato poco alle forze dell’ordine per individuare i tre ragazzi che nei giorni scorsi si sono presi gioco di un’oca, quasi torturandola, nei pressi dei Laghi di Monticchio, nel Potentino. Si tratta di tre maggiorenni, che prima sono riusciti a bloccare l’animale e poi l’hanno colpita con delle pietre, per poi lanciarla nell’acqua. I tre dovranno rispondere del reato di maltrattamento sugli animali. La vicenda è stata denunciata l’Ente nazionale Protezione animali. «Nel video – afferma al Quotidiano del Sud Nicola Cervone, commissario straordinario dell’Enpa di Potenza che ha presentato denuncia – si vede chiaramente la complicità di tre persone, di cui una che realizza il filmato e due che maltrattano il cigno. Abbiamo individuato i responsabili grazie ad alcuni particolari presenti nel video. Si tratta di tre maggiorenni e abbiamo dato tutti i particolari ai Carabinieri della stazione di Rionero Vulture nella nostra denuncia. Oltre a dover rispondere del reato di maltrattamento di animali chiediamo che venga riconosciuta la pericolosità sociale». «Li abbiamo individuati e denunciati – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – e siamo pronti ad andare in fondo con il nostro ufficio legale e a costituirci parte civile quando si avvierà il procedimento. La stretta correlazione esistente tra maltrattamento o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e criminale, definita “Link”, è stata ampiamente dimostrata dalla letteratura nazionale e internazionale. Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono scientificamente ritenuti specifici indicatori di pericolosità sociale, ossia fenomeni predittivi di contemporanee o successive altre condotte devianti, antisociali o criminali».