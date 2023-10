Realverso Lucanum vince il Premio nazionale Top of the PID 2023. Alla Makerfaire premiato il metaverso della sostenibilità made in Basilicata

Alla Makerfaire di Roma a trionfare al Premio TOP of the PID 2023 è il Realverso, progetto innovativo che promuove cultura e sostenibilità attraverso la rappresentazione virtuale dei borghi della Basilicata.

Questo prestigioso riconoscimento è stato conferito nell’ambito dell’iniziativa promossa da Unioncamere, dedicata ai servizi offerti alle imprese dai “PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio”. L’edizione di quest’anno del TOP of the PID ha visto ben 147 candidature e si è concentrata sul premiare le iniziative e i progetti capaci di coniugare la transizione digitale con l’approccio “green”. Nella categoria Turismo ha vinto il Realverso della iinformatica, rappresentata dall’ingegnere Vito Santarcangelo, e nota per il progetto Lucanum.

Il Realverso è un ambiente virtuale dove si valorizzano i borghi tramite rappresentazioni 3D con la tecnica del low poly design. In tali ambienti gli avatar possono interagire fra loro tramite voce o reaction, interagire con digital twin di oggetti fisici, scoprire aziende e prodotti locali (come la storica mozzarella Gioiella, l’ittico De Salvo, i calanchetti di Pasticci e la sartoria di Angelo Inglese), apprendere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 compiendo azioni sostenibili che vengono ricompensate con conio etico.

Diego Sinitò, Alessandro Verderame e Alessandro D’Alcantara, rispettivamente coordinatore, sviluppatore e concepteur del Realverso affermano “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento che è la conferma che l’integrazione tra il mondo digitale, l’arte ed il territorio è non solo possibile, ma sta avvenendo nel modo giusto”. Inoltre, aggiungono: “Vogliamo ringraziare Unioncamere per l’organizzazione di questo splendido evento, e tutto il team aziendale che è per noi una vera famiglia e che ha lavorato instancabilmente per rendere possibile la realizzazione di questo progetto”.

Viva soddisfazione esprime Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, partner del progetto insieme alla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps, il quale sottolinea “siamo orgogliosi che un progetto che valorizza il territorio lucano sia sul tetto dell’innovazione nazionale. E’ la conferma che l’impegno corale fra imprese ed associazioni può essere un valido contributo a far echeggiare i talenti e le peculiarità territoriali. Il Realverso Lucanum che vede l’adesione dei comuni di Potenza, Barile, Campomaggiore, Craco, Pisticci, Satriano di Lucania, Brindisi Montagna, Chiaromonte, Stigliano e il Santuario della Madonna di Picciano a Matera – conclude Rocco Franciosa – mostra come il digitale può valorizzare attivamente i nostri territori, ove il virtuale incuriosisce e invita all’esperienza nel reale, e tale premio conferma le potenzialità dei talenti made in Basilicata”. Per ulteriori informazioni sul progetto Realverso: https://www.iinformatica.it