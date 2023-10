Filiera de rifiuti a km 0, dalla Basilicata l’Ageco sbarca a Salerno con un ambizioso progetto. Vincenzo De Luca presidente all’inaugurazione

Accorcia la filiera per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, costituiti prevalentemente da carta, cartone, plastica, alluminio, acciaio, vetro e legno il nuovo stabilimento Ageco Sud inaugurato nei giorni scorsi in Via Giulio Pastore nella zona industriale di Salerno. Un nuovo sito nato negli spazi dell’ex Pecoplast in un punto strategico che accorcia il percorso dei rifiuti dell’intera provincia di Salerno minimizzando l’utilizzo delle discariche. Un progetto ambizioso nel ciclo dello smaltimento dei rifiuti apprezzato anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che accolto dall’amministratore delegato AGECO Sud Vito Giuzio, dal presidente Cda Giovanni Agoglia (di Savoia di Lucania, ndr), dal direttore generale Rosario Pellegrino, ha visitato il nuovo stabilimento AGECO Sud.

Un impianto moderno e d’avanguardia con un ciclo produttivo di lavoro di 150 tonnellate l’ora che, con l’impiego di una ventina di persone specializzate, provvederà alla lavorazione di plastica e carta nell’ambito dell’attività di raccolta differenziata dei rifiuti e recupero delle materie prime. L’impianto nasce sulla scia dello stabilimento di Tito Scalo, è piattaforma convenzionata dei principali consorzi di filiera nazionali di recupero dei materiali di raccolta differenziata (Comieco, Corepla, Ricrea, Cial e Coreva solo per indicarne qualcuno), mira a replicare su Salerno il successo ottenuto sul territorio di Potenza.

Il nuovo impianto è strategico per Salerno ed il territorio. Si arricchisce il sistema degli impianti aggiungendo a quello di compostaggio per l’umido, lo stabilimento AGECO Sud per il trattamento di plastica e carta con evidenti benefici per l’ambiente, le imprese, le amministrazioni locali e tutta la filiera del recupero di materie prime.

Fonte: TV Oggi Salerno