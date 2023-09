A Potenza la Notte Rosa dello Sport. Al Viviani l’11 settembre presentazione dell’evento per il riconoscimento dei diritti della pratica sportiva femminile

L’11 settembre presentazione dell’evento al Viviani per il riconoscimento dei diritti della pratica sportiva femminile

Lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza si colora di rosa. Lunedì 11 settembre alle ore 15 presso l’Area Hospitality si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Notte Rosa dello Sport: evento in programma lunedì 18 settembre, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata e dalla Basilia Basket in collaborazione con Comune di Potenza e Fondazione Potenza Futura. Previste esibizioni di sport declinate al femminile con l’obiettivo di contribuire al riconoscimento dei diritti delle donne ad avere opportunità nella pratica sportiva, così come nel raggiungimento di posizioni di leadership nella dirigenza sportiva.

Interverranno, tra gli altri, la presidente della commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata, Margherita Perretti, la presidente della Basilia Basket, Marina Pecoriello, l’Assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi, e il direttore culturale della Fondazione Potenza Futura, Federica D’Andrea.