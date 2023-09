A Potenza la presentazione del libro sui diari di Elisa Claps. Appuntamento al 12 settembre nel Polo Bibliotecario

L’evento legato all’opera della giornalista Mariagrazia Zaccagnino coinvolge anche l’autore del recente podcast sul caso Claps, Pablo Trincia, e l’attrice Ludovica Ciaschetti, interprete di Elisa nella fiction Rai

Il 12 settembre, a trent’anni esatti dalla scomparsa della studentessa del capoluogo lucano, verrà presentato il libro “Sono io Elisa Claps” di Mariagrazia Zaccagnino. L’evento, coordinato dalla giornalista Eva Bonitatibus, si svolgerà nel Polo bibliotecario di Potenza, con inizio alle ore 18.00, e vedrà la partecipazione dell’autrice dell’opera, di Filomena Iemma e Gildo Claps, dell’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo, del direttore della Biblioteca nazionale Luigi Catalani, del presidente del Cestrim don Marcello Cozzi, dell’autore del podcast di Sky Italia realizzato da Chora Media “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps”, Pablo Trincia, e della referente di Libera Basilicata Marianna Tamburrino.

Leggerà alcuni passi del libro Ludovica Ciaschetti, interprete di Elisa Claps nella fiction che andrà in onda a ottobre su Rai 1.

IL LIBRO – Attraverso i suoi diari inediti, a distanza di trent’anni, Elisa Claps ci racconta i suoi pensieri, l’amore per la famiglia, il rapporto con le amiche, la fede in Dio e il sogno di diventare medico. Il libro “Sono io Elisa Claps” della giornalista Mariagrazia Zaccagnino, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema (collana dietroFont), include gli scritti di Elisa e i ricordi di sua madre. Il volume sarà disponibile a partire dal 12 settembre per affermare simbolicamente il “ritorno” di Elisa proprio in occasione dell’anniversario della sua scomparsa.