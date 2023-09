Ritorna il Galà del Calcio Lucano a Sant’Angelo Le Fratte. Si lavora per l’edizione 2024 nel paese dei Murales

Dopo lo strepitoso successo della prima edizione ritorna, a distanza di cinque anni, la seconda edizione de “Il Galà del Calcio Lucano” che ha subìto uno stop forzoso a causa dell’emergenza pandemica. Nonostante ciò, gli ideatori dell’evento, Antonio Vuolo e Michele Benedetto non hanno mai perso l’entusiasmo e la passione per continuare a portare avanti questo importante Progetto. Infatti, si ripartirà sempre dal Paese dei Murales di Sant’Angelo Le Fratte nel magnifico anfiteatro naturale dove avverranno le varie premiazioni, verosimilmente da definire la data dell’evento con tutta probabilità ad inizio Giugno 2024 . La formula sarà pressochè la stessa rispetto alla prima edizione, ossia, saranno premiati coloro che meglio sapranno distinguersi nel corso della Stagione Sportiva 2023/24 , La Top 11 di Eccellenza , Promozione , 1* Categoria Girone A , Girone B , e per finire senza dimenticare Gli Under17 e Under15 Regionali , senza dimenticare le tre sezioni speciali dedicate al Premio Fair- Play, Premio alla Memoria di Calciatori Lucani prematuramente scomparsi e Premio alla Carriera di ex Calciatori che si sono distinti sia dentro che fuori i confini regionali. A presentare la serata, fanno sapere gli organizzatori, sono state confermate le presenze della bella e brava giornalista Gherarda Cerone e del Vice Presidente dell’ADISE il prof. Rocco Galasso, mentre a supporto di Michele ed Antonio ci sarà ancora Luciano Cutro. Nel corso delle premiazioni ci sarà anche un momento in cui si farà il punto, con i vari rappresentanti delle Istituzioni sportive regionali, sullo stato di salute del Calcio Lucano post-pandemia. Infine, affermano gli organizzatori, “la data di Giugno 2024 sarà soprattutto la festa del Calcio Lucano, al di là delle premiazioni, un momento importante in cui vogliamo che tutti i protagonisti della Stagione Sportiva si incontrino e si sentano parte integrante di un Progetto ancor più grande ed importante, perché crediamo e sappiamo che attraverso l’attività sportiva si educano i giovani al rispetto dei valori e dei sani principi come la lealtà, il rispetto delle regole ed il rispetto verso gli altri, elementi fondamentali per formare gli uomini di domani”. Dunque, appuntamento a Giugno 2024 e buon Campionato a tutto il movimento calcistico Lucano.