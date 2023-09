“Ricordo da bambina..”, presentato a Sant’Andrea di Conza l’ultimo libro dell’autrice murese Milena Nigro

Sbarca oltre i confini regionali il libro di Milena Nigro, autrice di Muro Lucano. La sua ultima opera, denominata “Ricordo da Bambina”, è stato presentato nell’avellinese a Sant’Andrea di Conza. Si tratta di un libro di poesie, presentato insieme al cugino di Nigro che ha scritto anche lui una raccolta di poesie. L’opera è stata presentata nell’ambito del “Salotto Letterario”, presso il Centro Polifunzionale per la Comunità, ex Fornace di Sant’Andrea di Conza. Fa parte della raccolta “Pomeriggi perduti” di Michele Nigro “in tandem” con il libro “Ricordo da bambina”. Ha presentato la relatrice Maria Laura Amendola, anche lei con la passione infinita per la scrittura. Una presentazione simpatica e scorrevole. “Nel mio libro – dichiara Milena Nigro a Melandronews.it – sono raccolte poesie dal tema vario, poesie dialettali e una sezione è dedicata agli antichi mestieri di una volta, alcuni dei quali completamente scomparsi”.

Alla presentazione del libro anche l’assessore di Sant’Andrea di Conza, Giuseppe Androne, con Rachele Frino, membro della Pro Loco locale.

Claudio Buono