L’attore Paolo Conticini ospite stasera a Satriano di Lucania. Con lui anche Massimo Osanna, direttore dei Musei del Ministero della Cultura

Il 30 agosto, Satriano di Lucania avrà l’onore di ospitare il Direttore dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, che nell’ambito dell’evento “Principi ed eroi della Basilicata antica – L’antica Satrianum” terrà una lectio magistralis dedicata ai ritrovamenti archeologici del sito di Torre di Satriano. In particolare Osanna racconterà gli straordinari ritrovamenti dell’area dell’anaktoron, soffermandosi in particolare sul fregio ritraente la lotta tra due opliti. La scoperta dell’anaktoron di Torre di Satriano è stata realizzata nel 2008, quando è stato portato alla luce un edificio monumentale, sede del potere comunitario a partire dal 560-550 a.C. Si tratta di un edificio eccezionale per dimensioni, apparato decorativo e arredo interno, in vita fino al 480 A.C. Nelle strette vicinanze sono state portate alla luce l’area funeraria e un’area produttiva.

Massimo Osanna ha diretto e seguito gli scavi in qualità di Soprintendente per i beni in qualità archeologici della Basilicata e di Direttore della scuola di specializzazione in beni archeologici di Matera all’Università degli Studi della Basilicata. L’imperdibile “lezione” di Osanna sarà intervallata da alcune letture tratte dall’Iliade di Omero interpretate dall’attore Paolo Conticini, noto al grande pubblico per aver lavorato numerose volte con Christian De Sica nei suoi cinepanettoni di Natale e per i suoi ruoli televisivi in fiction come Provaci ancora prof!, Un medico in famiglia, Anna e i Cinque 2. Conticini ha anche partecipato alla seconda edizione di Tale e quale show, a Ballando con le Stelle nel 2020 e ha vinto la terza edizione de Il Cantante mascherato.

L’evento “Principi ed eroi della Basilicata antica – L’antica Satrianum” si terrà all’Anfiteatro Porticelle di Satriano di Lucania alle ore 21:00. L’incontro sarà moderato dal Prof. Nicola Pascale mentre la scelta dei testi e delle musiche sarà a cura di Raffaele D’Angelo. Interverranno anche i Sindaci del Comune di Satriano di Lucania e di Tito, Umberto Vita e Graziano Scavone.