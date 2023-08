Il bambino più bello della Basilicata è di Ruoti. Ad Altamura il trionfo di Elia Errichetti

Elia Errichetti, 10 anni, è il bambino più bello della Basilicata. L’incoronazione per il giovanissimo di Ruoti è arrivata da Altamura, dove si è svolta la finale del concorso regionale per Puglia e Basilicata.

La sua passione è iniziata nel vedere le sfilate in tv. Così per gioco i genitori Melina e Gerardo lo hanno scritto a un concorso a Potenza, il My Vip. Dov’è arrivato secondo. Ha partecipato a vari concorsi ed è sempre rimasto soddisfatto e affascinato da questo mondo, decidendo quindi di andare avanti. E’ stato a Catania per partecipare all’iniziativa “Bambino più bello del Mondo” e anche a Policoro in una manifestazione simile. Fino allo scorso 25 agosto, quando ad Altamura ha stregato tutti ricevendo l’incoronazione di bambino più bello della Basilicata.

“Ci interessa che lui sia felice e contento”, dicono i genitori, che aggiungono: “i bambini sono tutti belli e ognuno aveva sfilato a suo modo, tutti stupendi”. Elia è stato premiato da una qualificata giuria ricevendo la fascia con la scritta “bambino più bello della Basilicata”. Prossimo step sarà quello di partecipare a Roma all’evento “Bambini più belli d’Italia”. In precedenza, è stato anche premiato da Miss Curvy Fashion Rosa Maraglino e ha avuto modo di prendere parte a Mister Fashion 2022 con Michele Mastrangelo e Serena Sabia a Miss Basilicata 2023.

Claudio Buono