Red Bull organizza a Sasso di Castalda “To the moon and back to school”. Appuntamento al 31 agosto

E’ tutto pronto a Sasso di Castalda per l’iniziativa promossa da Red Bul sul Ponte alla Luna, in programma giovedì 31 agosto. Apertura notturna straordinaria in occasione dell’ultima luna piena d’Agosto. Proprio come un ponte che unisce punti importanti e diversi – si legge sui social- questa data segna il passaggio dalla spensieratezza estiva all’inizio emozionante del nuovo anno accademico. “Giovedì 31 agosto, la SuperLuna sarà al nostro fianco per una serata che cattura la magia delle notti estive proiettando un’emozionante luce sui nuovi inizi. Sarà un’apertura straordinaria dove nuovi percorsi, nuove connessioni e nuove conoscenze si apriranno davanti a te in un’esplosione di festa, avventura e divertimento”.

Questo il programma:

Start 18:00 | Apertura ponte dalle 19:00 fino alle 23:00 | Tariffa straordinaria 15€

18:00 – 18:30 Morfologia e struttura geologica del “Fasso Arenazzo” | Gianmarco Guidetti e Salvatore Lucente – Extrageo (UniBas Spinoff)

18:30 – 19:00 Unsupported Bike Adventure. Trail unsupported: mezzo di esplorazione territoriale in assetto bikepacking | Simon Laurenzana e Manuela Lapenta – Basilicata Bike trail

21:00 – 23:00 Apertura straordinaria nottura del Ponte alla Luna | Ponte alla Luna

20:00 – 20:30 Superluna e Astronomia | Giuliano liuzzi, Emiliano Lapenna

20:30 – 23:00 Esibizione live M.S.E. SUMMER STAGE 2023 | Epicentro dischi

23:00 – 01:00 Dj Set | Jaay V – Pater G – Lutan