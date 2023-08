Savoia di Lucania, “quella che circola da decenni su Giovanni Passannante non è la sua vera immagine”

“L’immagine che circola di Giovanni Passannante, autore di un fallito attentato alla vita di Re Umberto I, è di qualche altra persona. Non è lui”. E’ questo quanto sostiene il dott. Giovanni Agoglia, di Savoia di Lucania ma residente a Lucca. Giovanni Passannante, nato a Savoia il 19 febbraio 1849 e morto a Montelupo Fiorentino il 14 febbraio 1910, è stato un anarchico italiano e fu autore del fallito attentato al re della dinastia Savoia. Venne condannato a morte e la pena gli fu commutata in ergastolo. Il suo paese di origine, in segno di penitenza, da Salvia fu rinominato in Savoia di Lucania. Decisione che ancora oggi divide la comunità su “Salvia” o “Savoia di Lucania”. Ma tornando indietro a quanto fatto sapere dal dott. Agoglia, la foto che circola ovunque su Passannante sarebbe, a suo dire, di qualche altra persona. L’originale sarebbe quella allegata in questo articolo.

“Sulla foto reale di Passannante, ci sono delle fonti ben precise dov’è reperibile il suo ritratto eseguite durante il processo ed autorizzato dai giudici. L’ho fotocopiata di persona nel 1976 per la mia tesi di laurea che tratta de “L’attentato a Umberto I° 1879″. Come si può notare, l’immagine che circola contrasta con le descrizione dei periti, infatti non si adatta ad una persona alta appena m.1,63 con lunghezza del viso di mm. 104”.

Non una polemica quella di Agoglia, ma un invito a comunità, associazioni e opinione pubblica a utilizzare quella che sarebbe la vera foto di Passannante, con l’obiettivo di “restituire al personaggio la sua vera immagine”.

Claudio Buono