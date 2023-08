Cani lucani in vetrina. Dea, del team EDS Martusciello & Lettieri, si laurea campionessa di esposizione della Svizzera

Ancora un trionfo per i cani lucani in un evento mondiale. Infatti, in Svizzera a Ginevra, il cane di nome Dea del team EDS Martusciello & Lettieri di Picerno, è stato proclamato campionessa di esposizione della Svizzera nell’esposizione mondiale che ha visto in mostra centinaia di cani da tutto il mondo, al WDS. A Ginevra il team lucano ha presentato Dea, Fiamma e Frida, dopo due anni di assenza a seguito della morte di Ginevra, il cane che si era laureato campione mondiale in Repubblica Ceca nel 2021, morto dopo un incidente di caccia. Al World Dog Show quindi un trionfo tutto lucano. La sede svizzera è stata scelta come ospite dall’Assemblea Generale della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.). Il mondiale si è svolto presso il Palexpo di Ginevra.

Per i due picernesi è anche il giusto riconoscimento per il grande lavoro di cura e addestramento dei cani, di certo non facile dopo la scomparsa di Ginevra. Il destino ha voluto proprio che a Ginevra, nome del cane scomparso, sia arrivata la vittoria per Dea, un altro cane del team lucano.

Tramite le colonne di Melandro News, Lettieri e Martusciello fanno “i migliori complimenti al team Colle del Trillo di Federico Pallisco per i suoi campioni 2023”.

Claudio Buono