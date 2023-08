A Tito al via stasera “Centro in Tavola”, il percorso eno-gastronomico nelle vie del centro storico fino al 27 agosto

Il 25-26-27 agosto ritorna “Centro in Tavola”, il percorso enogastronomico nelle vie del centro storico di Tito

Un percorso che vede il coinvolgimento di aziende, associazioni e cittadini titesi che presenteranno i prodotti legati alle loro produzioni locali, nonché piatti legati alla tradizione, con un’ampia scelta culinaria che va dagli antipasti fino a una ricca selezione di dolci (toma fritta, mozzarelle, strasc’nadi con la menta, polpette, panzerotti, provolone podolico, caciocavallo, salsiccia, rosc’pi, cioccolato, etc).

Lungo il percorso, che inizia da Via Cafarelli, passando per Largo Belvedere e Piazzetta San Laviero Martire, e termina in Largo Castello, non mancheranno anche momenti di animazione musicale. Il 25 agosto si inizia con Sofia Pace Quartet, Vito Laurino e Salvatore Pace, Giuseppe Sileo e Donatella Melody; nel corso della seconda serata (sabato 26 agosto), invece, ad esibirsi saranno Agostino Gerardi, Lo Strano Duo, Paccan’d Street, So Swing 4et e Davide Gentile. Mentre nel corso dell’ultima serata, domenica 27 agosto, saranno ospiti la Birbantband, Vito Possidente Animation Band, Giuseppe Mancinelli e Dario Lorusso.

Lungo il percorso, inoltre, sarà possibile visitare la mostra di opere di Massimo Lovisco presso la sede di Sotto il Castello Aps in Largo Maggiore, che curerà anche “Le letture al tavolo”, e ci saranno proiezioni di foto storiche titesi lungo alcuni vicoletti, curate da Onirica e Fototeca Storica Titese, oltre ad allestimenti vari curati di cittadini volontari.

“Centro in Tavola rappresenta un’occasione di valorizzazione del nostro centro storico e, soprattutto, di valorizzazione delle maestranze e delle eccellenze locali a cui offriamo una vetrina per mettere in mostra la propria professionalità e il proprio senso di comunità che è la caratteristica fondamentale del percorso enogastronomico di Tito”, dichiara il vicesindaco di Tito, Fabio Laurino.

Pertanto, non resta che scoprire e degustare “Centro in Tavola” il 25-26 e 27 agosto.