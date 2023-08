Si finge Keanu Reeves e tenta di truffare una donna di Vietri di Potenza

Ha provato a far credere di essere Keanu Revers, noto attore e protagonista di Matrix e Jon Wick, ma alla fine non è riuscita la truffa, scoperta gusto in tempo. Ignara di tutto ciò una donna di Vietri di Potenza, che fa parte di un gruppo Facebook di fan di Keanu Revers, volto noto di Hollywood noto attore e musicista canadese. “Un giorno – racconta la donna vietrese a Melandro News – ricevo un messaggio da una persona che diceva di essere proprio Keanu. E che potevo parlare con lui tramite whatsapp”. L’attore è famoso per aver interpretato Neo, nella tetralogia di fantascienza Matrix, e John Wick, nella omonima saga action diretta da Chad Stahelski. Il truffatore, o la truccatrice, per qualche tempo è riuscito a fingersi Keanu Reeves, tanto da mandare anche un video su WhatsApp con un numero dal prefisso americano. Poi in un bar di un paese vicino ha mandato addirittura un mazzo di fiori alla donna, con tanto di bigliettino. Ma alla fine la truffa è stata scoperta quando c’è stata una richiesta di bonifico da 200 euro. Il video ricevuto dalla donna dovrebbe essere un deepfake. Vale a dire un video creato grazie a un software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce. Una tecnica per convincere la vittima di trovarsi davvero di fronte al divo. “mi ha detto che dovevo dimostrargli di essere una persona cui poteva affidare i suoi soldi per beneficenza, mi ha chiesto di inviare 200 euro, fornendomi un iban intestato a una certa Maria Rosa”. Da lì la truffa sventata in tempo. Stando alle notizie che circolano in rete, la truffa utilizzando il nome dello stesso personaggio ha portato un signore toscano a esborsate ben 60mila euro.

Claudio Buono