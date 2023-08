Giovani talenti lucani spiccano il volo. Samir B. Pascale di Satriano di Lucania, 15 anni, ingaggiato dalla Salernitana

Giovani talenti lucani pronti che raggiungono vette importanti. E’ il caso di Samir B. Pascale, classe 2008, giovane calciatore di Satriano di Lucania, che è stato ingaggiato dalla Salernitana, club di calcio di Serie A. La società del presidente Iervolino ha voluto il giovane calciatore, appena 15enne, che continuerà la sua crescita in questa importante realtà. Ha già avuto importanti esperienze, lo scorso anno a Chiavari con le giovanili della Virtus Entella, dove ha disputato il campionato nazionale Under 15 ed è stato l’unico calciatore della terra ligure ad essere arrivato nella rappresentativa nazionale di categoria e vincerla. Quest’anno, da poghi giorni e con grande emozione, si sono aperte le porte di un palcoscenico importante, quelle della Salernitana in Serie A. Sarà inizialmente impegnato nel campionato nazionale A e B nella categoria Under 16. Ma l’augurio è di vederlo nella squadra maggiore. Il percorso è iniziato e ci sono tutti i presupposti per puntare al sogno.

Claudio Buono