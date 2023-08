Faccia a faccia co O’ Signore, stasera a Picerno lo spettacolo di Gianmaria Capece

Uno spettacolo che ha come filo conduttore il rapporto che i napoletani hanno con l’aldilà ed è incentrato sui temi della morte, dell’inferno e del paradiso. Si intitola “Faccia a faccia co ‘O Signore”, lo spettacolo firmato dall’attore Gianmaria Capece che si terrà stasera, giovedì 17 agosto, nella suggestiva cornice della torre medievale di Picerno a partire dalle ore 21.00. Una selezione di poesie di autori napoletani moderni e contemporanei, lette e interpretate dallo stesso attore con l’accompagnamento al piano di Donato Telesca. Prima performance firmata dal giovane artista salernitano, diplomatosi alla scuola di recitazione dell’accademia Beatrice Bracco di Roma. “L’idea di questo spettacolo – ha spiegato – nasce dal mio approccio alla commedia napoletana di Eduardo De Filippo e con scrittori come Ferdinando Russo, Mimmo Borrelli e Maurizio De Giovanni. Nei loro testi su queste tematiche emerge un rapporto controverso con la divinità, dove viene messa addirittura in discussione la figura di Dio. È un rapporto diretto, faccia a faccia, tanto che lo spettacolo s’intitola “Faccia a faccia co O’ Signore”. C’è un’umanizzazione dei santi, della figura della Madonna e di Gesù, rappresentati con pregi e difetti, come essere umani, dove spesso si vede come un essere umano spiega a Dio come è la vita sulla terra. Ho cercato una chiave interpretativa per rendere i testi più vivi e meno letti, provando a fare una interpretazione dei personaggi come li immaginavo io”.