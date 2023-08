Chi sono le squadre favorite per la vittoria dei mondiali basket 2023

Ormai ci siamo, alle porte di un evento a cui tutti gli appassionati di pallacanestro vogliono assistere: i Mondiali di Basket 2003. Sì, perché in Asia, più precisamente tra Indonesia, Giappone e Filippine, si disputerà la competizione internazionale per nazionali più attesa e divertente. Dopo il successo della Spagna di Ricky Rubio (che ha deciso di non esserci per dare spazio alla sua salute mentale), tutte le nazionali coinvolte cercheranno di salire sul tetto del mondo in questa nuova edizione. Ci proveranno anche gli Azzurri di coach Pozzecco, che però purtroppo dovranno fare a meno di Paolo Banchero (il talento degli Orlando Magic ha scelto gli USA) e che sperano a questo punto di giocarsi al meglio la carta “sorpresa” e di riuscire a impressionare non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più della competizione asiatica, a partire dalle statistiche e quote sportive osservando la pagina delle scommesse basket e provando a delineare una griglia di squadre favorite.

Gli otto gironi del Mondiale di basket 2023: l’Italia può andare avanti

Le 32 squadre sono divise in 8 gironi da 4 nazionali ciascuno, e alla fase ad eliminazione diretta accedono le prime due di ogni girone.Di seguito tutti gli 8 gironi:

Gruppo A: Italia, Angola, Filippine, Repubblica Dominicana

Gruppo B: Serbia, Cina, Sud Sudan, Porto Rico

Gruppo C: USA, Grecia, Nuova Zelanda, Giordania

Gruppo D: Lituania, Montenegro, Messico, Egitto

Gruppo E: Australia, Germania, Finlandia, Giappone

Gruppo F: Slovenia, Georgia, Venezuela, Capo Verde

Gruppo G: Spagna, Brasile, Costa d’Avorio, Iran

Gruppo H: Canada, Francia, Lettonia, Libano

L’Italbasket e le squadre favorite alla vittoria finale (con gli USA in testa)

L’Italia di coach Pozzecco va al Mondiale con l’obiettivo di migliorare il quarto posto ottenuto nel 1970 e 1978, che rimangono i migliori risultati degli Azzurri ai Mondiali, ma con poche possibilità di centrare direttamente la qualificazione olimpica. Come già detto, non ci sarà Paolo Banchero (che vestirà la maglia degli USA in questa competizione) e sarà l’ultima apparizione da professionista di Gigi Datome, che dopo i Mondiali darà definitivamente l’addio al basket.Gli Azzurri non dovrebbero avere grossi problemi a superare il primo turno, e poi, quello che verrà, sarà tutto di guadagnato, con potenziali incroci che non sembrano dei più agevoli.

Quali sono invece le squadre che puntano ad aggiornare l’albo d’oro dei mondiali di basket? Da quando gli statunitensi hanno deciso di schierare non più gli universitari ma i professionisti ai Mondiali – e cioè dal Mondiale 1994, dopo che gli USA erano stati bastonati duramente dall’ultima Jugoslavia dei fenomeni nel 1990 in Argentina – la nazionale USA parte ovviamente ogni anno per vincere il titolo, e anche nel 2023 non fa eccezione, nonostante manchino un bel po’ di stelle a questo gruppo che resta (nonostante la giovane età di molti componenti) uno dei favoriti alla vittoria finale. Gli statunitensi però non vincono i Mondiali dal 2014, perché nel 2019 sono stati sconfitti sorprendentemente dalla Francia – competizione poi conquistata dalla Spagna, che arriva in Asia da campionessa in carica – e nella rassegna che sta per partire, la nazionale a stelle e strisce si dovrà guardare le spalle dal Canada (tanti talenti NBA e giocatori di altissimo livello), dall’Australia (ormai una certezza a livello internazionale dell’ultimo decennio), e da Francia, Slovenia e Spagna – tutte competitive e che potrebbero sfruttare gli acuti dei propri talenti per cercare di sorprendere e vincere il titolo di campioni del mondo.