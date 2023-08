Feste patronali, a Satriano di Lucania da questa sera quattro giorni di musica dal vivo. Tra gli ospiti Michele Zarrillo

Apre il 13 Agosto, con il concerto dei “The Bulldog- Tributo ai Beatles”, la quattro giorni di musica live che animerà Satriano di Lucania in occasione delle feste patronali. A partire dalle 21:30, in Piazza Umberto I risuoneranno i brani più celebri del quartetto di Liverpool, dal periodo beat e rock’n’roll, passando per quello psichedelico e delle grandi ballate, sino a quello più rock di fine anni ’60. Si continua il 14 agosto con il live del re del folk lucano Agostino Gerardi e il 15 Agosto con “Tutte le anime di Laura – Pausini tribute”, un omaggio appassionato a una delle voci più amate della musica italiana.

Grande chiusura nella serata del 16 agosto, giorno di festeggiamenti per San Rocco, con Michele Zarrillo e le sue canzoni intramontabili. Un concerto da non perdere per scoprire e riscoprire un artista con una carriera e un repertorio ricchissimo di veri classici della musica italiana e per apprezzare dal vivo le sue qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo. A chiusura della serata ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Tutti i concerti si terranno in Piazza Umberto I alle ore 21:30. L’organizzazione è a cura del Comitato Feste Patronali di Satriano di Lucania, con il patrocinio del Comune e il supporto del Fondo Etico BCC Basilicata. L’ingresso è gratuito.