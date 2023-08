“Passi di stelle, San Lorenzo sulla Torre”, il 10 agosto al sito archeologico della Torre di Satriano in Tito

Si terrà il 10 Agosto presso il sito archeologico della Torre di Satriano in Tito l’iniziativa “Passi di stelle, San Lorenzo sulla Torre”. L’evento è organizzato da associazione Eventi Green e Associazione Istituto Poliziano per lo Studio del Mediterraneo (che gestisce il sito archeologico) con il patrocinio gratuito del Comune di Tito. E’ in programma una serata ricca di attività che consentiranno ai partecipanti di esplorare il cielo notturno come non hanno mai fatto prima. Ci sarà un’osservazione a occhio nudo delle stelle e delle costellazioni, arricchita da interessanti aneddoti sulla mitologia greca. Un’opportunità unica per saperne di più sulle storie che si celano dietro ai nomi delle costellazioni. Durante l’osservazione del cielo, se fortunati, si avrà anche la possibilità di assistere al fenomeno astronomico delle cosiddette “stelle cadenti”.

“A passi di stelle, San Lorenzo sulla Torre” è un’iniziativa organizzata direttamente dall’associazione Eventi Green (in collaborazione con Associazione Istituto Poliziano per lo Studio del Mediterraneo) e seguirà il modello degli eventi sostenibili con tante buone pratiche. Ci sarà il boicottaggio del monouso, raccolta differenziata con isola ecologica presidiata, numero limitato di partecipanti, non verrà stampato materiale promozionale. Il programma prevede l’appuntamento alle 20:00 all’ingresso del sito archeologico, alle 20:30 inizia l’escursione partenza verso la Torre e breve introduzione archeologica del sito, dalle 21:00 alle 22:00 ci sarà l’osservazione del cielo tra storia, miti e stelle cadenti e a seguire una sorpresa.

La manifestazione è a numero chiuso, con posti limitati, non è adatto ai bambini. L’evento potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni atmosferiche. E’ importante indossare scarpe comode con suola non liscia, portare un indumento pesante e un telo da mettere a terra per sedersi o sdraiarsi durante l’osservazione. Per informazioni sui costi e sulla prenotazione consultare il sito www.eventigreen.it oppure chiamare il numero: 388 974 2029.