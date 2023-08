Lavorare Completamente con lo Smartphone, è Possibile?

Senza dubbio, un computer o un laptop sono gli strumenti più funzionali per gran parte dei nostri lavori, specialmente quelli d’ufficio. Fin dalla fine degli anni ’90, i computer sono dotati di sistemi operativi adeguati e abbiamo iniziato a lavorare tramite computer. In confronto, gli smartphone erano solo strumenti per chiamare o inviare messaggi durante quel periodo, e nessuno di noi credeva che uno smartphone potesse essere così funzionale come lo è oggi. Quindi, è possibile completare i nostri lavori utilizzando solo lo smartphone? In questo articolo, parleremo di alcuni vantaggi di lavorare con uno smartphone, come la flessibilità, il supporto software e quali tipi di lavori possono essere svolti attraverso i nostri smartphone.

Lo Smartphone è uno degli Strumenti più Flessibili per il Lavoro

Indubbiamente, lo smartphone è il compagno più stretto per ognuno di noi, e avremmo seri problemi se il nostro smartphone non funzionasse. Quindi, ovunque andiamo, persino in bagno, portiamo con noi il nostro smartphone. Di conseguenza, possiamo rispondere in gran parte a qualsiasi problema in tempo, dato che teniamo sempre con noi il nostro smartphone, e questo rende lo smartphone uno strumento flessibile per il lavoro. Inoltre, quando parliamo di lavoro, non sempre è possibile comunicare con gli altri di persona in tempo reale, e quindi, uno smartphone diventa uno degli strumenti per parlare tra di noi.

Ci Sono Straordinari Hardware e Software di Supporto Disponibili sui Nostri Smartphone

Credeteci o no, molti produttori di smartphone migliorano fisicamente le prestazioni dello smartphone aggiornando l’hardware. Ad esempio, oppo find x3 pro è dotato di 12 GB di RAM e del chip Qualcomm Snapdragon 888, grazie al quale molte applicazioni possono funzionare in modo fluido. Nel frattempo, la maggior parte degli smartphone ha schermi grandi, e gli utenti possono lavorare con essi come se fossero su un computer! Inoltre, sono stati sviluppati vari launcher per desktop per Android. Una di queste applicazioni geniali è Taskbar, e se l’utente installa Taskbar, può collegare lo smartphone a un hub USB-C. In questo modo, l’utente può trasformare il suo smartphone in un computer desktop collegando una tastiera, un mouse e una memoria esterna. Inoltre, lo smartphone può essere multifunzionale per il lavoro. In alcuni casi, dobbiamo lavorare e parlare contemporaneamente, e l’utente può comunicare con gli altri utilizzando un auricolare e gestire il lavoro contemporaneamente tramite lo smartphone, aumentando così l’efficienza del lavoro.

Molti Lavori non Richiedono un Computer, e uno Smartphone è Abbastanza

Ci sono molti lavori che possono essere completamente gestiti dallo smartphone senza l’uso di un computer. Ad eccezione del lavoro tecnico, molti dei nostri lavori possono essere risolti tramite messaggi, e-mail e chiamate. Se sei un venditore, puoi portare con te il tuo smartphone e lavorare ovunque, poiché le competenze di comunicazione contano più delle competenze informatiche. Inoltre, alcuni lavori possono richiedere una registrazione o una digitazione veloce, e credo che non ci piaccia digitare ogni parola manualmente tutto il tempo quando possiamo semplicemente pronunciarla. Molti smartphone sono utili grazie alla tecnologia di conversione da voce a testo (Speech-to-Text), con la quale gli utenti possono semplicemente pronunciare il contenuto e lo smartphone lo convertirà in testo.

Conclusioni

In conclusione, è possibile lavorare tramite uno smartphone senza un computer. Innanzitutto, l’uso dello smartphone è flessibile e gli utenti possono lavorare in qualsiasi momento o luogo. Nel frattempo, molti smartphone sono dotati di hardware potente e software funzionale, che permette agli utenti di “trasformare” il proprio smartphone in un computer, almeno in parte. Inoltre, molti lavori possono essere gestiti senza l’utilizzo di un computer, e gli smartphone talvolta sono più utili grazie alle loro funzioni speciali, come la tecnologia di conversione da voce a testo (Speech-to-Text). Credo che sempre più persone lavoreranno con uno smartphone in futuro.