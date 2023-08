Da Caggiano a Viggiano in vespa. Il 6 agosto il giro turistico che porterà gli appassionati dalla Campania alla Basilicata

Il club Vespa Club Caggiano continua nella sua azione di promozione del territorio e delle sue bellezze paesaggistiche. Dopo essere stati presenti ai vari raduni Nazionali tra cui Pontedera, Deliceto, Castrovillari, Rossano, San Felice a Cancello e Isernia, è tutto pronto per il prossimo evento in calendario. Vale a dire il giro turistico denominato “I° Cammino Caggiano Viggiano in Vespa”, in programma il 6 agosto prossimo organizzato dal Vespa club Caggiano in collaborazione con il Comune di Viggiano e Viggiano Spirito Lucano.

Il Vespa Club Caggiano è un club dedicato agli appassionati delle Vespe d’epoca. Si occupa principalmente di promuovere l’interesse e la passione per le Vespe, organizzando eventi, incontri, raduni e gite per i suoi membri. Inoltre, il club svolge attività di promozione del territorio e attività di solidarietà, beneficenza o contribuisce a iniziative locali o sociali. Il Vespa Club Caggiano, offre un’opportunità per i proprietari di Vespe o gli amanti di queste moto di condividere la loro passione, partecipare a raduni, scambiare esperienze e promuovere la cultura legata a questo storico mezzo di trasporto. L’obiettivo principale è quello di unire le persone che condividono l’amore per le Vespe e organizzare eventi che coinvolgano la comunità dei motociclisti e il pubblico in generale.

Tutte le info nella locandina allegata.