La strada lucana dei colori. Il 7 agosto la mostra diffusa di Eva Fisher da Potenza e in altri quattro comuni lucani

Il 7 agosto alle ore 18.00 presso il Palazzo della Cultura e Turismo di Potenza, sarà inaugurata “La strada lucana dei colori”, mostra diffusa di oli di Eva Fischer. Dopi i vernissage di Ruoti e Avigliano la mostra comprendente complessivamente più di 70 opere litografiche e di incisioni della famosa pittrice italiana ma anche mitteleuropea, venuta a mancare a Roma nel 2015, farà tappa a Muro Lucano. Litografie e Incisioni, spesso erroneamente confuse come semplici “fotocopie”, sono invece il frutto di duri lavori. Quasi tutta l’opera della Fischer verrà esposta in queste quattro personali.

La mostra si terrà dal 5 al 20 agosto 2023 ed è patrocinata dai Comuni di Potenza, Ruoti, Avigliano e Muro Lucano nonché da “ABEF – archivio Baumann e Fischer”. Hanno inoltre dato il loro patrocinio morale la Regione Basilicata e la APT Basilicata. La scelta dei quattro comuni ospitanti la mostra diffusa non è casuale: si è voluto creare, infatti, un particolare percorso culturale dove le opere di Eva Fischer, per la prima volta esposte in Basilicata, diventano il fil rouge. Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, si dichiara onorato di ospitare la mostra nel prestigioso palazzo della cultura, offrendo così alla città e ai turisti, una proposta culturale di grande spessore e attualità. Ringrazia il Sindaco del Comune di Ruoti per aver voluto proporre il capoluogo di regione come location per una delle quattro personali della mostra diffusa mettendo così in collegamento quattro territori della nostra provincia. La mostra, il cui allestimento è curato da Edm Artelier, sarà aperta al pubblico di mattina dalle ore 9.30 alle 13.00 e di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Di seguiti le date e i comuni dei Vernissage



5

Chiesa del Rosario – ore 18,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 18.00 – 20.30



6

Chiostro del Palazzo di Città – ore 11,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 16.00 – 19.00 (martedì e giovedì)





Palazzo della Cultura e Turismo – ore 18,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 16.00 – 19.00



8

Nuova sede UNITRE – ore 11,30

Orari: matt. 10.30 – 13.00 – pom. 18.00 – 20.30