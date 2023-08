L’Avigliano Calcio 1927 organizza e presenta “La Notte Granata”. Appuntamento a venerdì 4 agosto 

Venerdi 4 agosto, a partire dalle 18, in piazza Gianturco – ad Avigliano – si terrà la prima edizione della Notte Granata. Una serata all’insegna di sport, musica e intrattenimento, nella quale verrà svelata la rosa del sodalizio granata per la stagione 2023-24, quella del ritorno nel campionato di Promozione Lucana. Durante la serata, condotta dall’anchorman ruotese Rocco Picerno, ci sarà anche spazio per un toccante ricordo di Vincenzo Guglielmi, lo storico presidente dell’Avigliano scomparso pochi giorni fa.