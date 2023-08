“La notte delle stelle” a Vietri di Potenza. Il 5 agosto uno spettacolo equestre unico nel suo genere

E’ tutto pronto a Vietri di Potenza per la 3^ edizione de “La notte delle stelle”, in programma nella serata del 5 agosto allo stadio Santa Domenica, grazie all’organizzazione di Gaetano Campiglia, Giacche Verdi Basilicata e con il patrocinio del Comune di Vietri, nell’ambito del cartellone di eventi estivo “Estate a Vietri”. Uno spettacolo con i cavalli, alla presenza di Fontanella show team magic, Arabians e Purosangue Arabo nel mondo, con Giovanni Cascone l’Hispanico e il suo team. Spettacolo anche con i volatili, grazie a Donato e Carmine, musica e balli con la maestra Teresa Magrino e i suoi allievi.

Come detto, si tratta della terza edizione dello spettacolo equestre diretto dal vietrese Gaetano Campiglia. La terza edizione è stata studiata dando una svolta a livello artistico, per questo il nome “La Notte Delle Stelle”. L’organizzazione ha voluto mettere insieme le varie arti per creare una serata che dia un mix di emozioni nuove e che possa avvicinare un pò tutti. Direttamente dagli show di morfologia di tutta Europa Fontanella Magic Arabians da Pignataro Maggiore, nel casertano. Una occasione unica in Basilicata per vedere da vicino esemplari di così tanta bellezza e valore. Non mancherà lo spettacolo “Falcon Horse” con Donato e Carmine con rapaci rari ed unici, Giovanni Cascone con l’alta scuola equestre, uno dei pochi che si esibisce cantando a cavallo. Ci sarà anche Teresa Magrino con i suoi allievi.

L’ingresso avrà un costo di 5 euro e sarà possibile assistere a spettacoli unici. L’appuntamento è per sabato 5 agosto alle ore 21.