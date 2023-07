Brutto incidente sul raccordo Sicignano-Potenza a Vietri di Potenza. Quattro feriti

Un grave incidente è stato registrato poco fa sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, all’altezza di Vietri di Potenza, nei pressi di contrada Tusciano. Ci sarebbero diverse persone ferite, di cui una già trasferita in ambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Nell’auto c’erano quattro persone di nazionalità cinese, madre, padre e due bambini. L’incidente è avvenuto nei pressi della deviazione utilizzata per chi viene da Potenza e si immette nel doppio senso di circolazione sul tratto vietrese del raccordo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone dall’abitacolo dell’auto.

I feriti. Il padre dei due bambini ha riportato ferite più gravi, politraumatizzato. Ferita in modo lieve la moglie, mentre sono rimasti feriti anche i due figli, di circa dieci anni. Più grave la situazione di uno dei due che ha riportato anche un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sarebbe finita autonomamente fuori strada e dopo essersi capovolta, ha concluso la sua corsa contro il guardrail. Ci sono code per diversi chilometri sul tratto. Da pochi minuti il traffico in direzione Salerno è deviato all’uscita di Vietri di Potenza-Balvano, per poi continuare tramite il percorso alternativo della SP 94 e le vie comunali, per rientrare sul raccordo al secondo svincolo vietrese di contrada San Vito.

Seguiranno aggiornamenti.

Claudio Buono