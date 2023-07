Licenze AAMS dei siti scommesse legali: quante e quali sono?

Le licenze AAMS (acronimo che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ora ADM) sono certificati governativi emessi nel nostro paese che controllano e regolano le attività di gioco. Vediamo quante e quali sono.

Le licenze AAMS garantiscono che tutte le operazioni di gioco in Italia siano condotte in modo sicuro e legale permettendo un’efficace protezione per i giocatori. Quando parliamo, quindi, di scommesse così come di gioco d’azzardo online, stiamo parlando di piattaforme verificate che sono sotto lo stretto controllo degli organi di stato preposti al gioco. I migliori siti scommesse legali sono, dunque, molto popolari, gettonati tra gli appassionati per comodità e riscontro, e gli operatori online legali con regolare licenza sono considerati affidabili e sicuri.

Sono più di 120, infatti, i siti di betting online con licenza AAMS attiva in questi ultimi anni in Italia e la concorrenza è sempre più spietata, con numeri destinati a crescere. Questi siti presenti attualmente, sono tanti, come abbiamo visto, e sono, spesso, associati a marchi internazionali del gioco d’azzardo. Abbiamo, però, anche bookmaker locali italiani che, nel corso degli ultimi anni, hanno guadagnato rispettabilità e considerazione.

Quali sono le regole da rispettare per i bookmakers AAMS?

Per mantenere alta la qualità delle piattaforme, ogni sito di scommesse con licenza AAMS deve rispettare termini e regole molto rigidi per garantire protezione e trasparenza ai giocatori. Tra i vari obblighi abbiamo l’utilizzo della crittografia per proteggere i dati degli utenti, l’offerte di un customer service affidabile ed efficiente, l’adozione di misure per la prevenzione del gioco d’azzardo tra i minori e l’implementazione di programmi d’aiuto per i giocatori che hanno problemi di compulsione legata all’azzardo.

Questi regolamenti sono verificati e rispettati da tutti perché le licenze AAMS sono rinnovate periodicamente e i bookmakers devono soddisfare i requisiti continuativamente per mantenerle attive. C’è, infatti, l’obbligo di sottoporre i sistemi di gioco a ispezioni regolari che servono ad assicurare che si rispettino tutti gli standard di sicurezza e di equità.

Quanti tipi di licenze emette l’AAMS ora ADM?

L’AAMS ora ADM emette vari tipi di licenze, specifiche per le diverse categorie di gioco. Abbiamo, infatti, le licenze per le scommesse sportive, quelle per il poker, quelle per le lotterie così come il bingo e i giochi da casinò. Alcuni operatori di scommesse o casinò possono, però, detenere più di una licenza a seconda di quelli che sono i servizi che offrono. Queste concessioni, comunque, non servono solo per la legalità ma anche per mostrare l’alto livello dei siti che, grazie alla tecnologia, sono sempre più avanzati tra funzioni innovative come le scommesse live o le app per poter puntare da device mobili.

I siti scommesse, poi, pagano le tasse contribuendo con grosse cifre all’economia del nostro paese, una vera e propria industria gestita con attenzione e cura da parte dell’erario e degli organi statali. Questo significa, quindi, dal punto di vista dei giocatori, che anche i vincitori delle scommesse possono essere sicuri di ricevere i pagamenti in modo sicuro e tempestivo, senza preoccuparsi di potenziali problemi. Ricordando, però, sempre che il fine del gioco non è la vincita in denaro ma il percorso di divertimento che porta lo scommettitore a decidere su quale evento scommettere controllando statistiche e forma dei giocatori per essere preparato al meglio. O, con buona pace di coloro che sono più esperti, giocando con la speranza di una grande botta di fortuna che rende il tutto ancora più adrenalinico e avventuroso.