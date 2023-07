A fuoco un fienile a Lagopesole. Vigili del Fuoco a lavoro tutta la notte per domare le fiamme

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza alle ore 23.00 circa della scorsa notte, sono intervenuti per incendio fienile presso la frazione di Lagopesole nel comune di Avigliano. Il deposito all’aperto di circa 60 rotoballe di fieno è stato completamente avvolto dalle fiamme. In supporto al personale intervenuto, anche la squadra VV.F in servizio presso il distaccamento di Melfi ed una autobotte proveniente dalla sede centrale di Potenza. L’intervento dei VV.F. è servito a contenere l’incendio evitando la propagazione al capannone attiguo contenente altro fieno ed una abitazione poco distante. Nessuna persona e rimasta ferita e non vi erano animali nelle vicinanze. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed una autobotte per un totale di dodici unità. L’intervento si è concluso alle ore 05.00 di oggi.