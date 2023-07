Nuoto, trionfo dell’Italia in Giappone. Oro nella staffetta con il lucano Domenico Acerenza

L’Italia conquista la medaglia d’oro nella staffetta 4×1,5 km in acque libere ai Mondiali di Fukuoka in Giappone con protagonista Domenico Acerenza. Il nuotatore di Sasso di Castalda, medaglia di bronzo l’altro giorno, nel poker di azzurri che hanno trionfato nelle acque giapponesi. Con lui Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon e Ginevra Tadeucci. Per la squadra azzurra tempo di 1h10’31″2. Argento per l’Ungheria, bronzo per l’Australia. L’Italia non aveva mai vinto un oro in questa gara. Esulta anche tutta la Basilicata, con il suo Domenico Acerenza ancora una volta straordinario e vincente.

Claudio Buono