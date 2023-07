Calcio Balilla, l’atleta Orlando Festa di Savoia di Lucania convocato dalla Nazionale Italiana Paralimpica per un evento internazionale in Germania

Grande emozione per la prima convocazione e una bella soddisfazione per l’intera Basilicata. Orlando Festa, di Savoia di Lucania, atleta dell’ASD Power Sport Basilicata, è stato convocato nella Nazionale Italiana Paralimpica di Calcio Balilla e parteciperà all’ITSF World Series Leonhart in programma a San Wendel in Germania, dal 24 al 27 agosto. La Comunicazione è stata fatta dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla, a firma del CT della nazionale italiana, Giovanni Braconi.

Queste le dichiarazioni di Orlando Festa a melandronews.it: “Questa convocazione è davvero una sorpresa inaspettata, un sogno che si realizza, indossare la maglia della nazionale italiana è una delle emozioni più belle che ti possa capitare nella vita, ancor di più essendo l’unico atleta Lucano ad indossarla in questa disciplina. Tutto questo grazie a Teresa Franco che ormai dal lontano 2021 è la prima persona che ha creduto in me e mi ha invogliato a intraprendere questa disciplina. Si definisce infatti colei che mi ha scoperto, al Presidente della Federazione Paralimpica Italiana di calciobalilla Francesco Bonanno che mi ha sempre spronato e consigliato di credere nelle mie capacità al coach della Nazionale Giovanni Braconi che mi ha dato questa opportunità e che anche da lontano mi guida e mi dà sempre consigli, ai miei compagni di squadra dell’Asd Power Sport Basilicata e a tutti. Spero soltanto che questa convocazione non sia soltanto una bella parentesi del mio percorso ma che sia l’inizio di un bel percorso sportivo”.

Claudio Buono