“La Frasca”, il 21 e 22 luglio a Rionero in Vulture il gusto della convivialità e della riscoperta delle origini

Da quattro anni l’associazione “14 Giugno” di Rionero in Vulture si impegna in un progetto che sta particolarmente a cuore e che ha alla base l’idea di recuperare il più antico quartiere del paese, “ormai abbandonato perché non rispondente ai canoni della modernità”. “Siamo certi – fa sapere l’associazione – che in questa sua apparente debolezza si celi il vero punto di forza: abdicare alla velocità dei nostri giorni. Questo progetto vede protagonista “La Frasca”, un evento che ci piace definire come una sommatoria di esperienze, in quanto coniuga il recupero delle tradizioni rurali ed enogastronomiche del posto con spettacoli buskers e altre numerose iniziative di intrattenimento”.

Il 21 e 22 luglio 2023, a Rionero in Vulture, nei suggestivi vicoli del Rione Costa, si potrà riassaporare il gusto della convivialità e della riscoperta delle origini profonde della nostra cultura, lasciando fuori la frenesia imposta dal quotidiano e godendo della bellezza dello stare insieme. Sotto l’Orologio che si erge sulla città, espositori di prodotti locali, birrifici e cantine popoleranno le due serate, accompagnati da musica dal vivo, con il sestetto Jazz milanese “Cosimo and the Hot Coals”, e da spettacoli teatrali per bambini, tenuti dal Sig. Formicola del gruppo “Varierà Mutanda”. Lungo il percorso, spazio alla musica, con “La Masnada del vinile”, un angolo dedicato agli amanti del vinile, e all’arte: “Essenza”, un contest dedicato al mondo della fotografia; “Mostra di intendimenti e fraintendimenti”, uno spazio dedicato ad illustratori nazionali e internazionali; “Anima latina”, uno spaccato di tradizione latina tra arte e intrattenimento latina. Nel solco tracciato dalle passate edizioni, largo alla letteratura, con “Via del libro”, che vuole dare spazio a editori e movimenti culturali, come quelli già invitati nella scorsa edizione: a casa editrice Eleuthera, Centro studi Pinelli, Gaza Freestyle – e all’arte dell’illustrazione e del fumetto, con “Di fumetto in Frasca”, che vuole essere uno spazio dedicato ad appassionati e neofiti del fumetto e delle arti illustrative. Qui si possono incontrare autori, acquistare le loro opere, partecipare a laboratori dedicati, assistere a presentazioni. Infine, come da tradizione, un ampio capitolo dedicato ai Giochi della tradizione, con una preparazione meticolosamente ricavata dalla ricerca sul passato popolare: adulti e bambini impegnati in goliardiche competizioni ricche di premi e, soprattutto, di pubblico incitante. Dopo la bellissima riposta ottenuta nella scorsa edizione, torna la camminata nel Monte Vulture, “Sulle tracce dei briganti”, un percorso trekking che vuole far scoprire le bellezze del nostro monte Vulture tramite due escursioni notturne; Come gli altri anni, le porte de La Frasca sono aperte a tutti gli operatori che hanno alla base del loro operato il rispetto del territorio e che trattano il cibo non come mero prodotto di consumo ma come simbolo di valori e tradizioni immutabili.