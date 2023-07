Cinedù, a Paestum premiati gli alunni della Scuola Primaria di Vietri di Potenza per la migliore sceneggiatura

Gli alunni della scuola primaria di Vietri di Potenza sono stati premiati, presso l’Area Archeologica di Paestum, per aver realizzato la migliore sceneggiatura nell’ambito della manifestazione “Cinedù” dedicata alla realizzazione di cortometraggi. Una bella soddisfazione per i più piccoli dell’Istituto Comprensivo, accompagnati da genitori e insegnanti per l’importante giornata. “Complimenti a tutti i ragazzi, alle insegnanti, ai genitori e a tutti coloro che hanno collaborato”, ha commentato il sindaco Christian Giordano.

“School Movie-Cinedù” è una rassegna cinematografica per Istituti Scolastici e consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado di tutta Italia che aderiscono al progetto. Gli alunni sono coinvolti in tutte le fasi riguardanti la realizzazione del corto: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura, interpretazione. In questo modo diventano loro stessi autori ed interpreti dell’opera realizzata.

Dal 2013 “School Movie-Cinedù” vanta la prestigiosa partnership con Il Giffoni Film Festival (Giffoni Experience), direttore Claudio Gubitosi, dove dal 2015 al 2019 si è svolta la Finale. Dal 2020, invece, il momento più atteso di “School Movie-Cinedù” si svolge a Capaccio Paestum, con la proiezioni dei corti che avviene presso l’ex Tabacchificio e la premiazione/spettacolo che avviene nella splendida cornice dei Templi. Dal 2022 “School Movie-Cinedù” vanta anche il patrocinio del Senato.