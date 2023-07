Boscotrecase a Picerno, i cittadini allertano Acquedotto Lucano: “Dopo la strada, non vogliamo restare anche senz’acqua”

Lamentano altri problemi gli abitanti di Boscotrecase a Picerno, dopo la frana sulla strada comunale che da tempo vieta loro il passaggio (a tal proposito, sono iniziati i sondaggi per i lavori). Sempre per questa frana, è stata inviata una urgente richiesta ad Acquedotto Lucano per la situazione precarie di alcune tubature situate sotto la strada. La paura è di restare, dopo la strada, anche senz’acqua. Ecco la lettera integrale inoltrata all’ente.

Spett.li autorità,

La presente per segnalare, come da foto allegate, la precaria situazione del tubo di condotta dell’Acquedotto che serve le civili abitazioni della contrada Boscotrecase di Picerno. A causa della frana che ha interessato la strada comunale Boscotrecase il tubo di condotta è rimasto scoperto in molte parti e sottoposto ad anomale e violente sollecitazioni. Il comitato Cittadino Boscotrecase segnala, allegando le foto attuali, la situazione di stress meccanico a cui è soggetta al momento la tubazione che serve l’area. Tanto si segnala per dovere civico, allo scopo di sollecitare un By-Pass o qualunque altro intervento si ritenga utile al fine di scongiurare il palpabile pericolo che il tubo della condotta possa cedere sotto le anomali sollecitazioni delle pressioni di spinta geologiche che hanno determinato la frana. In questo malaugurato caso le abitazioni della contrada rimarrebbero senza acqua nel periodo più caldo dell’anno. Si fa inoltre presente che alcune delle aziende che hanno sede in quest’area hanno gli impianti antincendio collegati a questa condotta. Sperando di aver fatto cosa utile, si porgono distinti saluti.