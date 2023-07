Arrivo di migranti nel Potentino, il Prefetto: “Rafforzeremo la rete di accoglienza”

In considerazione dell’incremento dei flussi migratori che sta interessando il territorio nazionale, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha programmato per questa mattina, presso il Palazzo del Governo, due incontri per mettere a punto un piano straordinario di distribuzione dei migranti richiedenti asilo destinati dal Ministero dell’Interno alla regione Basilicata. Alle ore 10,30, il Prefetto incontrerà i rappresentanti della Conferenza Episcopale di Basilicata e delle Caritas diocesane della provincia di Potenza. A seguire, in videoconferenza, l’incontro con il Presidente di ANCI Basilicata ed i Sindaci del territorio provinciale.