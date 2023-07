Scoperto con la droga negli slip. 18enne arrestato a Potenza dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne trovato in possesso di sostanza stupefacente nel centro storico della città di Potenza. Tale risultato è stato raggiunto nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari nelle serate del fine settimana al fine di rafforzare l’azione di prevenzione e di ridurre il c.d. fenomeno della “mala movida”.

Nello specifico, sabato 8 luglio, durante l’attività di controllo del territorio svolta congiuntamente da personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, gli operatori della Questura di Potenza notavano un soggetto in via IV Novembre, all’altezza delle scalinate del vico IV Achille Rosica. Il giovane che, alla vista del personale in divisa, tentava di allontanarsi a passo veloce, veniva prontamente fermato ed identificato.

La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire e sequestrare 49,18 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, che il soggetto occultava nelle parti intime, un bilancino di precisione e la somma di € 485,00 in banconote di diverso taglio.

Alla luce dei fatti, il diciottenne veniva tratto in arresto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.