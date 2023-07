“Io non rischio”: campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile. Oggi e domani volontari in piazza a Potenza e Matera

Sabato 8 e domenica 9 luglio si svolgerà la campagna “Io non rischio”. Volontarie e volontari di Protezione civile invitano i loro concittadini in piazza per scoprire cosa ciascuno può fare per ridurre il rischio incendi boschivi. L’appuntamento è presso i gazebo nelle piazze di Matera (Piazza Vittorio Veneto, sabato 8 dalle ore 16:00 alle 21:00 e domenica 9 dalle ore 10:00 alle 21:00) e Potenza (Piazza Matteotti, sabato 8 dalle 16:00 alle 21:00 e domenica 9 alle ore 10:00 alle 21:00). Quest’anno, per la prima volta, alle giornate nazionali in ottobre si aggiunge questo nuovo appuntamento, dedicato a un rischio che in estate purtroppo vede il suo picco, il rischio incendi boschivi.

L’obiettivo – si legge in una nota della Protezione civile lucana – è far vivere sempre di più la campagna “lo non rischio” tutto l’anno, per diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile. Un’importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi presenti sul nostro territorio e sui comportamenti utili da adottare per proteggere sé stessi e l’ambiente in cui si vive. “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione civile, con anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.protezionecivile.it e sui canali social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) con l’hasthag #iononrischio2023 è possibile consultare materiali informativi e trovare informazioni utili.