Tito, ritorna una nuova Bella Stagione con la programmazione culturale estiva di Comune e Associazioni. Al via oggi 2 luglio

Ritorna una nuova Bella Stagione, la programmazione culturale estiva della Città di Tito

È tutto pronto a Tito per dare il via all’edizione 2023 de “La Bella Stagione di Tito”, una serie di appuntamenti di vario genere per tutta l’estate titese. Si parte domenica 2 luglio con la Festa in onore della Madonna delle Grazie e si proseguirà il 3 luglio con il concerto dell’Orchestra ICO 131 della Basilicata. Un appuntamento musicale dedicato al mondo dell’operetta e che apre una serie di appuntamenti che saranno ospitati all’interno del Chiostro del Convento di Sant’Antonio da Padova: Pau Casals la musica di Jfk (16 luglio), Americana celebrating music of north & south America (27 luglio), Carmen opera pocket di Bizet (31 luglio) e Passione (4 agosto).

Musica anche in Piazza della Repubblica a Tito Scalo con Rocco Fiore band (11 luglio) e lo spettacolo Woodclarinet (1 agosto), mentre il 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, appuntamento presso i campetti di Parco Benessere per una serata musicale sotto le stelle a cura dell’Asd Tersicore che, il 18 luglio, coinvolgerà i più piccoli in un divertente Schiuma Party.

Il 20 agosto, invece, concerto di fine estate organizzato dall’associazione Attivati.

Il Forum dei Giovani, invece, animerà l’estate titese con l’ormai consueto appuntamento de “Il Palio titese”, realizzato in collaborazione con l’Anspi; una sfida tra quartieri tra giochi e tanto divertimento che partirà il 21 luglio da Parco Benessere e si concluderà il 23 luglio in Via Roma. Il Forum dei Giovani, inoltre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e i comuni di Tito e Picerno, dal 12 al 16 luglio, promuove una Summer School dedicata alle politiche per le aree interne.

Non mancheranno, inoltre, gli appuntamenti con l’Aperiforum (14 luglio e 30 agosto) con due appuntamenti (11 e 12 agosto) sul sito della Torre di Satriano in Tito che quest’anno ritornerà ad ospitare Festivalia-l’archeologia si racconta (28 luglio).

Il 9 luglio, invece, una serata dedicata all’inclusione attraverso lo spettacolo e testimonianze organizzata dal Disability Manager del Comune di Tito.

Spazio anche allo sport con l’ormai consueto torneo di beach volley (30 luglio- 6 agosto) in Piazzale Asunciòn, organizzato dall’associazione Phoebus Tito Volley. Il 3 settembre, invece, giornata dedicata allo sport e il 10 settembre le vie cittadine ospiteranno la gara automobilistica di slalom nazionale, a cura di Asd Basilicata Motorsport.

L’8 luglio, invece, lo sport incrocia il tifo dell’Inter Club che in Piazzale Asunciòn realizzerà la Festa Nerazzurra con musica e appuntamenti per i più piccoli.

Spazio anche ai laboratori creativi con Sotto il Castello Aps che il 5 luglio ospiterà nella Biblioteca Comunale “L. Ostuni” Maria Grazia Nacci e la Compagnia Teatrale Petra, mentre il 26 e il 28 agosto realizzerà alcune attività laboratoriali come “Facciamo taglia e cuci” e sui libri tattili.

Ritorna anche l’appuntamento con Le Letture al tramonto per adult* e ragazz* il 6,20 e 27 luglio e 3, 10 agosto, mentre il 25 agosto, in Largo Maggiore, verrà inaugurata la mostra fotografica a cura di Massimo Lovisco e Marcello Mantegazza.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai prodotti tipici e all’enogastronomia. Sabato 5 agosto, appuntamento con “Orti in Festa” dell’associazione Ricrea mentre il 25,26 e 27 agosto le vie del centro storico ritornano a ospitare “Centro in Tavola- il percorso enogastronomico”.

Il 1° settembre, invece, la Pro Loco “Gli Antichi Portali” vi dà appuntamento per una cena comunitaria in total white in Villa della Costituzione Italiana.

Altro protagonista sarà il cinema, con due appuntamenti dedicati ai più piccoli il 2 e il 9 agosto in Largo Municipio con le proiezioni dei film “Luca” e “Lightyear – la vera storia di Buzz”. Mentre presso il rifugio La Casermetta ritorna il tradizionale appuntamento con “Oasi Cinema- il cinema dell’ambiente”, organizzato dall’associazione Fuorisentiero (12, 19, 26 luglio e 2 agosto). Ambiente che sarà protagonista dell’appuntamento con il “Clean Up Day” il 16 settembre, organizzato dai ragazzi del Forum Giovani, protagonisti quest’anno anche della tanto attesa Caccia al tesoro che partirà il 18 agosto da Piazzale Asunciòn.

Mentre il 9 settembre, ritorna dopo alcuni anni di assenza l’appuntamento “All’ombra del vecchio tiglio” organizzato dall’associazione Anspi. Una serata dedicata all’arte, alla musica e alla poesia.

A chiudere l’estate saranno, come di consueto, le feste patronali in onore di San Laviero Martire e della Madonna del Carmine il 7 e l’8 settembre che saranno anticipate, il 6 settembre, dalla sagra degli strascinati con la menta e il concerto Fisarmonikè in Largo Municipio.

“Un’estate ricca di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli che riusciamo a realizzare grazie al sostegno e alla collaborazione delle numerose associazioni territoriali che, ancora una volta, dimostrano amore per la propria comunità e voglia di valorizzare un patrimonio tangibile e intangibile che è la vera ricchezza della nostra Città”, dichiara il vice sindaco e assessore alla Cultura, Fabio Laurino, che aggiunge: “Una valorizzazione che passa anche attraverso attività di animazione territoriale, necessarie per rafforzare il nostro senso di appartenenza e dello “stare insieme”. Buona estate a tutti!”.